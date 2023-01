Monza, incontro con la Roma per Karsdorp

Vi avevamo raccontato del blitz a Milano di Tiago Pinto per parlare delle eventuali cessioni. Secondo quanto raccontato da Sportitalia, in serata c’è stato un incontro con il Monza per parlare di Rick Karsdorp. Il club brianzolo è molto interessato e vorrebbe fare un sacrificio.

Foto: Karsdorp Twitter