Monza in Serie B, Berlusconi: “Mai avuto dubbi. E ora puntiamo alla A”

Silvio Berlusconi festeggia la promozione in Serie B del suo Monza. Il patron del club brianzolo ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni de Il Cittadino: “Il mio Monza in B? Mai avuto dubbi. Il Monza è partito in testa e lì è sempre rimasto, aumentando via via il vantaggio fino a 16 punti alla ventisettesima giornata quando abbiamo dovuto fermarci tutti. Allestiremo una squadra per puntare al vertice della Serie B. La promozione dipende, si sa, da tanti fattori, alcuni dei quali imprevedibili. Quelli prevedibili invece li abbiamo ben presenti e faremo del nostro meglio per sfruttarli a nostro vantaggio. Ho sempre seguito il Monza con grande simpatia, abitando ad Arcore ormai da più di trent’anni. Conoscevo il presidente Valentino Giambelli fin dagli anni ’80: ricordo anzi di aver visto assieme a lui la finale di Coppa Italia Monza-Palermo alla fine della stagione sportiva 1987/1988. E conosco ovviamente Felice Colombo, con cui ho sempre avuto rapporti molto cordiali”.

DISTANTI…MA IN B!

DOPO 19 ANNI LA B E’ IN BRIANZA 🔴⚪️🎉🎉🎉 pic.twitter.com/UBBLTyD8PH — AC Monza (@ACMonza) June 8, 2020

Foto: Twitter personale Berlusconi