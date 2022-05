Monza in Serie A. I complimenti social di Milan e Inter

Pochi minuti dopo la promozione conquistata in Serie A, per il Monza sono arrivati sui social i complimenti delle “cugine” milanesi, che la prossima stagione sfiderà in un derby molto ravvicinato.

“C’è sempre una prima volta! Congratulazioni al Monza per la storica prima promozione in Serie A, benvenuti nel club più esclusivo del calcio italiano!”, scrive l’Inter.

Il Milan scrive: “Una prima storica: complimenti al Monza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme a Lecce e Cremonese”.

Una prima storica: complimenti all’@ACMonza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme a @OfficialUSLecce e @USCremonese 👊

