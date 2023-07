Giorgio Cittadini sta facendo le visite con il Monza, il difensore centrale classe 2022 arriva in prestito dall’Atalanta che manterrà il controllo del cartellino. Una trattativa che vi abbiamo raccontato a sorpresa quasi due settimane fa, era il 22 giugno. Adesso Cittadini, reduce da una proficua stagione a Modena, è pronto per essere protagonista anche in Serie A.

Foto: giorgio cittadini instagram personale