Monza, i convocati per il Frosinone: fuori Pessina, c’è Marlon

Mister Stroppa ha convocato 24 giocatori per Monza–Frosinone, gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022/23. Assente per un fastidio al ginocchio Pessina. Di seguito la lista completa:

Portieri: Di Gregorio, Cragno, Sorrentino.

Difensori: Marlon, Caldirola, A.Ranocchia, Antov, Marrone, Carboni, Carlos Augusto, Birindelli

Centrocampisti: Machin, Barberis, Valoti, Sensi, F.Ranocchia, Colpani, D’Alessandro, Molina, Ciurria

Attaccanti: Gytkjaer, Caprari, Mota Carvalho, Vignato

Foto: Pessina Instagram