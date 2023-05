Monza, i convocati di Palladino per il Napoli

Raffaele Palladino ha convocato 26 giocatori per Monza-Napoli, gara della trentacinquesima giornata di Serie A 2022/23, in programma domenica 14 maggio alle 15 all’U-Power Stadium. Ancora out Colpani, ce la fa invece Pablo Marì, che era in dubbio per una contusione all’anca. Di seguito la lista completa:

Portieri: Di Gregorio, Cragno, Sorrentino.

Difensori: Donati, Pablo Marí, Marlon, Caldirola, Carboni, Birindelli, Carlos Augusto, Antov, Izzo.

Centrocampisti: Rovella, Machin, Barberis, Sensi, Ranocchia, Pessina, D’Alessandro, Vignato, Ciurria

Attaccanti: Gytkjaer, Valoti, Petagna, Mota Carvalho, Caprari.

Foto: Instagram Serie A