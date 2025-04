Monza, i convocati di Nesta per il Como

Il Monza ha diramato la lista dei convocati del tecnico Alessandro Nesta per la sfida di domani – ore 15.00 – contro il Como. Recupera Caldirola in difesa e Sensi a centrocampo. Risultano assenti, invece, Zeroli in mediana e Martins in attacco. Di seguito la lista:

Portieri: Pizzignacco, Turati, Mazza

Difensori: Brorsson, Leković, Izzo, Caldirola, Pedro Pereira, Birindelli, Palacios, D’Ambrosio

Centrocampisti: Gagliardini, Akpa Akpro, Urbanski, Castrovilli, Sensi, Bianco, Kyriakopoulos, Vignato, Ciurria

Attaccanti: Caprari, Keita, Forson, Ganvoula, Petagna, Mota Carvalho

Foto: Instagram Monza