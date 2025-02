Monza-Hellas Verona, le formazioni ufficiali

Monza ed Hellas Verona sono pronte a scendere in campo nel match valido per il 23° turno di Serie A. Il match andrà in scena alle oggi alle ore 15:00. Qui di seguito le formazioni ufficiali della gara

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Lekovic, Palacios; Pereira, Urbanski, Sensi, Kyriakopoulos; Ciurria, Vignato; Dany Mota.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Bradaric, Belahyane, Serdar, Tchatchoua; Suslov; Sarr, Mosquera.

FOTO: Instagram Bocchetti