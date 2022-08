Fra pochi minuti in campo Monza e Frosinone per il match valido per i 32esimi iniziali di Coppa Italia. Di seguito le scelte dei due tecnici:

Monza (3-5-2): Cragno, Marlon, A.Ranocchia, Carlos, Birindelli, Ciurria, Barberis, Valoti, D’Alessandro, Caprari, Mota Carvalho. All.: Stroppa

Frosinone (4-4-2): Turati; Oyono, Lucioni, Szyminski, Cotali; Rohden, Boloca, Kone; Caso, Moro, Hoaudi. All.: Grosso