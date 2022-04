Monza formato Serie A, pareggio nello scontro salvezza: il mercoledì di Serie B

Parma e Como hanno inaugurato il mercoledì di Serie B nella maniera più effervescente possibile, con un 4-3 ricco di gol e giocate (tripletta di Gliozzi, soave doppietta di Bernabé su punizione). La trentatreesima giornata del campionato cadetto è poi proseguita in serata, con i match terminati pochi minuti fa. Cittadella e Perugia non approfittano della sconfitta del Frosinone (caduto ieri in quel di Pordenone) e pareggiano 0-0, mentre una vittoria avrebbe permesso di rosicchiare punti ai Ciociari in ottica playoff. Strappo Serie A per il Monza, coriaceo e concreto contro l’Ascoli: 2-0 arrivato nel segno di Valoti e Gytkjaer, che chiudono la pratica nel primo tempo. Il Vicenza manca l’appuntamento con i tre punti nello scontro salvezza contro il Crotone, terminato 1-1. Chiudiamo con il big match di giornata, ovvero Pisa–Brescia: un pareggio 0-0 che porta entrambe a essere scavalcate proprio dal Monza.