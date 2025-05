Monza-Empoli, le formazioni ufficiali

18/05/2025 | 19:58:22

Nesta e D’Aversa hanno reso note le scelte per Monza-Empoli, match valevole per la 37esima giornata di Serie A:

MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Carboni, Brorsson, Palacios; Birindelli, Bianco, Akpa, Zeroli, Kyriakopoulos; Caprari, Keita. All. Nesta

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. All. D’Aversa

Foto: Instagram Monza