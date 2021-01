Monza di misura a Brescia, decide Frattesi. Secondo posto agganciato

Il Monza vince in trasferta contro il Brescia al Rigamonti e conquista il secondo posto, da dividere però con la Salernitana, in testa c’è sempre l’Empoli. Padroni di casa più pericolosi in avvio, occasione per Bisoli di poco a lato al 43′, nella ripresa il gol vittoria su un errore di Joronen: al 56′ Frattesi colpisce di testa e il pallone passa sotto le gambe del portiere bresciano. Venti minuti più tardi Joronen nega il raddoppio a Gytkjaer, ma non basta, i tre punti vanno al Monza.

Brescia-Monza 0-1 (56′ Frattesi)