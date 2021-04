Monza, crisi senza fine e strategie sbagliate. Ma Brocchi resiste

Ilha perso ancora, un’altra occasione sprecata adper avvicinarsi al secondo posto per la concomitante sconfitta del. Ora addirittura i brianzoli sono quarti, staccati dalla Salernitana, con il Venezia (che deve ancora giocare a due punti) e con la Spal che si è avvicinata. Insomma, un autentico disastro nelle strategie e nei risultati. Dopo la visita di ieri a Monzello da parte di Galliani , al momento l’orientamento del club è quello di andare avanti conin panchina e di proseguire eventualmente anche per l’intera durata dei playoff.Che è anche un’ammissione di colpa per un mercato di figurine che ha portato a bei voti in pagella (e spese assurde…) ma che avrebbe dovuto comportare una gestione e un rendimento diversi. Invece, ora il Monza deve stare attento a non scivolare ancora in classifica.