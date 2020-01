Colpo in attacco del Monza. A rinforzare la squadra di Brocchi arriva in biancorosso Dany Mota Carvalho, che nella stagione in corso ha collezionato 20 presenze e 7 reti con la Juve Under 23. Il giocatore è stato acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Foto: Instagram ufficiale Monza