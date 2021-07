Monza, chiusi due colpi: Valoti e Mazzitelli

Il Monza ha chiuso due colpi importanti per il centrocampo, si tratta soltanto di annunciarli. Stiamo parlando di Mattia Valoti, prelevato dalla Spal, e di Luca Mazzitelli, rientrato al Sassuolo dopo il prestito di Pisa. La sua prossima destinazione sarà il Monza, proprio negli ultimi minuti Mazzitelli ha salutato e ringraziato via social i tifosi nerazzurri. In uscita sta per essere perfezionato il trasferimento di D’Errico, passato al Bari.

FOTO: Twitter Monza