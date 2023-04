Monza, che regalo a Berlusconi: Caldirola fa sprofondare l’Inter

Ancora una sconfitta per l’Inter in campionato. Il Monza vince il derby 1-0, primo storico successo dei brianzoli a San Siro. Gara non bella, poche le occasioni da gol da una parte e dall’altra e ritmi non elevati. L’Inter fa la partita, al 24′ la grande chance per Correa di testa, bella parata in tutto di Di Gregorio.

Alla mezz’ora, infortunio per l’ex, Stefano Sensi. Ennesimo problema per il centrocampista, davvero sfortunato. Entra Caprari al suo posto. Applauso di San Siro per il centrocmapista. Nel finale tentativo di Izzo di testa, palla alta.

E’ 0-0 a San Siro a fine primo tempo.

Nella ripresa stessi ritmi del primo tempo. L’Inter ci prova, ma il Monza nelle ripartenze fa paura. Inter che al 50′ perde De Vrij, per un problema muscolare. Entra Acerbi. Al 55′ ancora Di Gregorio para sul colpo di testa di Lukaku. Ma il Monza nelle ripartenze fa paura e Dani Mota al 64′ sfiora la traversa. Inzaghi prova a vincerla e a un quarto d’ora dalla fine inserisce Lautaro, Brozovic e Calhanoglu.

Ma al 78′ colpisce il Monza. Calcio d’angolo per i brianzoli, di testa Caldirola trova la rete dell’1-0.

Inter colpita e per alcuni minuti incapace di reagire. Nei 5 minuti di recupero, chance per Lukaku e Lautaro di testa, ma non inquadrano la porta. Il Monza vince 1-0. Inter alla terza sconfitta interna di fila, nerazzurri in crisi che non vincono in campionato dal 5 marzo. Il Monza ottiene 3 punti preziosi che ufficializza la salvezza. Per l’Inter ora la zona Champions diventa davvero un rischio.

Foto: Instagram Monza