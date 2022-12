Pablo Marì è tornato titolare, con tanto di fascia di capitano, nel test che il Monza ha sostenuto contro l’Arconatese. La fine di un incubo per il difensore dopo le note vicissitudini e la grande paura. Il Monza si è imposto per 2-1 in rimonta, grazie ai gol di Carboni e di Gtkjaer, quest’ultimo bravo a sfruttare un assist di Vignato entrato nella ripresa e reduce da uno stage con Roberto Mancini.

Foto: Instagram Monza