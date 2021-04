Monza: Berlusconi ricoverato per accertamenti, è la seconda volta in 15 giorni

Da ieri sera il patron del Monza, ed ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, è ricoverato al San Raffaele di Milano per accertamenti. È la seconda volta in poche settimane che Berlusconi viene ricoverato in ospedale, era successo anche dal 22 al 24 marzo dopo la necessità di controlli e di adeguamento della terapia. A dare la notizia il suo avvocato Federico Cecconi: “Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei è da lunedì ospedalizzato”.

Foto: Twitter personale