Monza, Baldissoni: “Vogliamo tenere Varela per tutta la stagione”

10/11/2026 | 20:36:41

L’ad del Monza Mauro Baldissoni ha parlato così a Sky di Varela: “È troppo facile menzionare un solo giocatore e prendersi i meriti adesso, siamo stati bravi a identificarlo, ma è stato bravo lui a dimostrare il suo valore. L’obiettivo è tenerlo con noi, il mercato è molto dinamico. Sappiamo che è ambito da club che hanno obiettivi più alti di quelli del Monza. Contiamo di averlo con noi per tutta la stagione. Più di lui, direi che comunque tutti stanno dimostrando di essere all’altezza della richiesta della Serie A, abbiamo tanti giovani alla prima esperienza nel massimo campionato che stanno facendo bene”.

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