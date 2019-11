Che colpo per il Monza di Silvio Berlusconi. Il club brianzolo, primo nel girone A di Serie C, si è ufficialmente assicurato le prestazioni del difensore Gabriel Paletta, con un passato fra Milan, Parma e anche Nazionale italiana. Per l’oriundo contratto fino al 30 giugno 2022, con il chiaro intento di fare dell’italo-argentino un perno anche in ottica futura.

Foto: Instagram Jiangsu Suning