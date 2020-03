Montreal Impact, ufficiale Wanyama: “Quando Henry mi ha chiamato, non c’ho pensato due volte”

Il Montreal Impact ha annunciato l’ingaggio dal Tottenham di Victor Wanyama. Il centrocampista kenyota ha siglato un accordo triennale con il club canadese.

“Victor è un giocatore importante con una grande carriera. – ha commentato il direttore sportivo Olivier Renard ai canali ufficiali del club – La sua indiscutibile esperienza potrà essere di supporto ai giocatori più giovani per la loro crescita”.

“Sono davvero felice di unirmi a un club entusiasmante come il Montreal Impact – ha dichiarato il nuovo giocatore scelto dall’Impact – La MLS continua a crescere ogni stagione. Quando ho parlato con Thierry e mi ha detto che voleva che mi unissi a lui a Montreal, non ho dovuto pensarci due volte. È sempre stato un giocatore che ho ammirato, e sono davvero felice di avere l’opportunità di lavorare con lui e di recitare una parte per dare un contributo al Montreal Impact”.

Foto: website Montreal Impact