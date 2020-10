Montpellier, sono 12 i positivi al Covid-19

Il Montepellier, attraverso una nota, ha comunicato che: “i test effettuati ieri hanno rilevato 8 casi positivi al coronavirus tra i giocatori e 4 nello staff. Le 12 persone isolate sono state poste in isolamento come da protocollo sanitario.” Il Montpellier giocherà domenica in trasferta contro il Monaco.

Foto: sito ufficiale