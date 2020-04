Montpellier, ricoverato in terapia intensiva Junior Sambia: sospetto caso di Covid-19

Junior Sambia, centrocampista 23enne del Montpellier, è ricoverato in terapia intensiva e, secondo i media francesi, accuserebbe evidenti sintomi da Coronavirus. Secondo quanto riporta L’Equipe, infatti, il calciatore risultava già ricoverato lunedì ma, nelle ultime ore, le sue condizioni sarebbe peggiorate. Il club francese si è limitato a comunicare che: “a causa di problemi respiratori e digestivi, è stato ricoverato in ospedale a Montpellier per ricevere le cure del caso.”