Montipò-Venezia: contatti confermati con il Verona. Gli scenari

19/06/2026 | 23:10:19

Lorenzo Montipò piace al Venezia, confermiamo quanto raccontato ieri. La pista non è fredda, al netto dei copiatori seriali che lavorano sul nulla e che non si erano accorti di Basic. A parte questo, il problema è la valutazione: il Verona non regala un portiere che ha un contratto di altri due anni e si capiranno i margini per andare avanti. Ma il Venezia ha mosso passi per Montipò e magari presto ci sarà un incontro che può allargarsi ad altre eventuali operazioni.

Foto: Instagram Montipò