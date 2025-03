Montipò cala la saracinesca, Suslov illumina lo Stadium (ma fuorigioco): Juve-Verona 0-0 al 45′

Finisce 0-0 il primo tempo tra la gara tra Juventus e Verona. I bianconeri chiamati a reagire dopo la contestazione delle scorse ore.

Il Verona parte forte, puntando anche sul clima ostile che c’è allo Stadium. Al 3′ Suslov chiama in causa Di Gregorio che para sul sinistro dell’esterno dell’Hellas. Lievita la Juve dopo un inizio complicato. All’11’ Juve vicina al gol. Gatti in area, su sviluppi di calcio piazzato, calcia di controbalzo, palla fuori. Ancora Juve. Al 13′ altra grande chance per i padroni di casa, Thuram calcia a botta sicura, para Montipò che compie un intervento prodigioso sul francese.

Al 37′ la Juventus passa in vantaggio. Su calcio di punizione di Yildiz, palla in mezzo, contatto Montipò con Kelly, palla che arriva a McKennie che di testa insacca, ma c’era fallo di Kelly su Montipò. Ancora Juve, al 40′, azione tra Kolo Muani e Locatelli, conclusione centrale, Montipò salva ancora. Assalto Juve, al 41′ ancora McKennie, conclusione centrale, ancora Montipò salva. Juve che non si ferma, al 42′, altra conclusione di Yildiz, ancora Montipò dice noi ai padroni di casa. Il Verona all’ultimo secondo del primo tempo, trova un grandissimo gol con Suslov. Sinistro da fuori meraviglioso, Di Gregorio impietrito. Juve fischiata, ma il VAR salva i bianconeri, fuorigioco iniziale sull’azione e quindi magia annullata. Finisce 0-0 il primo tempo allo Stadium.

Foto: sito Verona