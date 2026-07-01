Montevago-Modena, giorno di visite. Svolta in una settimana

01/07/2026 | 10:30:00

Daniele Montevago sarà il nuovo attaccante del Modena, colpo importante per il suo potenziale. In questi minuti l’attaccante classe 2003 sta svolgendo le visite con il suo nuovo club, confermata l’esclusiva di una settimana fa quando vi avevamo parlato di operazione ormai in definizione per circa un milione nelle casse del Perugia. Stamattina Montevago è arrivato a Bologna, accompagnato dal suo agente Vittorio Sabbatini, adesso gli ultimi passaggi formali burocratici prima dell’annuncio del Modena.