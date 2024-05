Montero traghettatore per due giornate: la scelta Juve più logica. Poi la svolta totale

Sarà Paolo Montero a gestire le ultime due partite della Juve, dopo aver scontato la squalifica domani nell’impegno che la Primavera della Juve avrà a Frosinone. Dopo si metterà a disposizione di un club che conosce bene. Rompere con Allegri significa andare oltre la possibilità di utilizzare lo staff. Ma poi sarà svolta totale con l’avvento di Thiago Motta, una decisione – come più volte anticipato – presa già a gennaio. Quando, avevamo aggiunto – sempre a gennaio – che non ci sarebbero stati margini per una conferma di Allegri dalla prossima estate. E malgrado il contratto in scadenza nel 2025. Certo, nessuno avrebbe immaginato un epilogo così triste.