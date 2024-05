Montero su Thiago Motta: “È un grande uomo, gli auguro il meglio perché se lo merita”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Paolo Montero, tecnico bianconero per gli ultimi impegni di campionato, ha così parlato prima della sfida contro il Bologna: “Cosa ho detto ai giocatori in questi pochi giorni? Penso che non c’è bisogno perché dopo la vittoria in Coppa Italia l’hanno dimostrato. A questo punto hanno ottenuto tutti gli obiettivi fissati a inizio anno, la Champions e la Coppa Italia. Parlo poco, loro dimostrano con i fatti. Non si può dire niente ai giocatori”.

Poi ha proseguito: “Ho detto quella frase lì per ragioni di vita, non di calcio. Uno quando gioca è fortunato, ha tanto amici. In quel momento lì devi piantare un seme perché quando smetti di giocare a pallone purtroppo hai un amico in meno. Allora alla fine, dopo tanti anni, ti rimangono solo gli amici veri”.

Su Thiago Motta: “Sono stato fortunato di aver convissuto con lui 45 giorni a Coverciano. Lui è un grande uomo, si vedeva quando andavamo a cena, abbiamo parlato tanto di calcio e si capiva la sua idea. E soprattutto è un uomo sincero, in questi livelli poi. Idea propositiva, gli auguro ogni bene perché se lo merita”.

Foto: Twitter Juventus