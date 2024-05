Montero: “Qui per collaborare, non per sconvolgere. Chiesa è un campione, Fagioli può fare il regista”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Paolo Montero, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro il Monza: “Emozione al primo giorno alla Juve? Quando sono entrato alla Continassa ero emozionato, io parlo poco ma è stato semplice. Sinceramente io non venivo a sconvolgere niente ma a collaborare. Orgoglioso di stare di fronte a loro. Ogni volta che giocano vengo e mi siedo in tribuna per guardarli, è un onore stare davanti a loro e soprattutto ho detto che venivo solo a collaborare”.

Su Chiesa: “Prima di tutto in questi giorni abbiamo valutato i giocatori che stavano meglio, per questo la formazione titolare. Chiesa con la qualità che ha può giocare a destra come a Firenze e a sinistra come in Nazionale. Il campione con una testa molto positiva, si è preparato bene per l’Europeo. Fa la differenza, l’ho visto allo stadio. Se ha questo ritmo può fare la differenza anche dentro al campo. Se si crea lo spazio in uno contro uno è micidiale. Tante volte l’abbiamo detto che se costruiamo a 4 può entrare lui o Kenan per creare superiorità tra i centrocampisti del Monza. Con quelle qualità possono giocare esterni, dentro, esterno sinistro o destro. Basta che abbiano lo spazio per puntare, lì come nel primo gol si è visto che quando ti punta si sente che ti salta”.

Su Fagioli: “Può giocare davanti alla difesa? Sì, oggi ha fatto il regista. Può giocare play, mezzala, ha buon palleggio. Legge bene le situazioni, l’ho visto da cinque giorni e nelle partite. Apprende costantemente informazioni per dove posizionarsi, dove ricevere, il fondamentale per il calcio moderno”.

Foto: Twitter Juve