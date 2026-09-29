Montero: “Non avrei mai pensato di allenare la Juventus. Mi dispiacciono le critiche ad alcuni giocatori”

29/09/2026 | 13:06:48

Paolo Montero ha concesso un’intervista a Diretta.it, tornando sulla sua esperienza in panchina alla Juventus: “Fu un’emozione fortissima. Non avrei mai pensato di poter raggiungere un simile traguardo; ero concentrato sulla fine della stagione con i giovani. Fui chiamato per questo incarico e trovai un gruppo di giocatori che si comportò eccezionalmente bene con me. Giocammo una grande partita contro il Bologna, rimontando da 3-0 a 3-3, e poi un’ottima gara contro il Monza. Essendo stato dentro quello spogliatoio, mi dispiace sentire alcune critiche esterne rivolte a certi giocatori. Per me il rapporto umano viene prima di qualsiasi questione tattica; la sincerità e il legame instaurato tra allenatore e squadra sono la base di tutto”.

foto x juve