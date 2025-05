Montero: “La mia generazione si taglierebbe un braccio per la Juventus, abbiamo grande senso di appartenenza”

26/05/2025 | 13:09:22

Ospite della 20esima edizione della Vialli e Mauro Golf Cup, Paolo Montero ha parlato anche di Juventus: “Non so cosa sia successo con Motta, non ero dentro certe dinamiche per cui non giudico. La juventinità di Tudor? La mia generazione si taglierebbe un braccio per la Juventus, c’è un senso di appartenenza importante creato dalla società, dal mister e dai leader come Peruzzi, Del Piero, Ferrara, Conte…Gente che quando arrivavi nello spogliatoio ti faceva capire subito cosa era la Juventus”.

FOTO: X Juventus