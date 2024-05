Montero: “La Juve per me è come la nazionale uruguayana, è sentimento, una cosa sacra”

La Juventus ha ufficializzato ieri Paolo Montero come traghettatore in panchina fino a fine stagione. Il club ha ripropostao su Instagram il documentario creato da Juventus Creator Lab “Plantar una semilla” , dove Paolo Montero si racconta.

Queste le sue parole: “Sono ansioso voglio tutto subito. Se mi sveglio male sono insopportabile. Quel gruppo lì della Juve era spettacolare per tutto quello che si era creato a livello umano. ma rappresentava il senso di appartenenza è il senso di appartenenza e ovvio che ce l’hai per la maglietta che indossi ma soprattutto devi averlo per i tuoi compagni.

Io dico sempre ai miei figli bisogna avere Far Play nella vita, ma il calcio è un gioco e quando tu giochi a carte non giochi così, giochi con una maschera e dici bugie e cerchi di vincere. Io l’ho interpretato così.

Arrivare qua dopo 17 anni come dico allo staff scherzando per me per me entrare a Vinovo e terapia la Juve per me è come la nazione uruguaiana e sentimento. Fai di tutto per la maglietta ed è quello che cerco un po’ di trasmettere ovvero che la maglia e Vinovo sono a casa tua per cui quando arriva un avversario casa mia non si tocca e la maglia è sacra. La Juve è come la nazionale uruguayana, è sentimento, una cosa sacra.”

Foto: Instagram Juve