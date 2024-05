Montero incorona Fagioli: “Può diventare un pilastro della Juve”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro il Monza, il tecnico della Juventus, Paolo Montero, ha così parlato di Niccolò Fagioli, autore di un’ottima gara da regista davanti alla difesa: “Fagioli è tornato molto bene ed è un giocatore che sa sempre come posizionarsi in campo e dare una mano alla squadra. Per fortuna é stato convocato da Spalletti. Può diventare un pilastro della Juventus perché ha la personalità per farlo”.

Foto: Instagram Juventus