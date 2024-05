Montero: “È uscito l’orgoglio, i ragazzi hanno dimostrato l’attaccamento alla maglia”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Paolo Montero, ha così parlato dopo il pareggio per 3-3 contro il Bologna: “Secondo me è giusta. Ambrosini che ha vinto tutto lo deve sapere, dopo una vittoria importante che i ragazzi hanno ottenuto mercoledì mentalmente si cala. E contro una di queste squadre come il Bologna si fa fatica. Partita importante, il calo e dopo è uscito l’orgoglio. I ragazzi hanno mostrato attaccamento alla maglia. Cosa ho provato per il pari? Una situazione speciale per me, non si può descrivere. Mi hanno dato una gioia molto importante, mi dispiaceva per loro. Da due giorni sono qua e mi hanno trattato con molta umiltà, non mi conoscono e per quello che per trovare certe vittorie devono essere grandi uomini. Loro per me lo sono”.

Sulla squadra: “Io ho trovato una squadra con un buono spirito e per me il secondo tempo, dopo trenta minuti, è stato il riflesso. Quando sei dentro è difficile dare una opinione, ma in quel senso lì la vedo bene e sinceramente non mi sento di opinare perché per certe dinamiche avrei potuto e invece non le ho viste”.

Sull’abbraccio con Thiago Motta: “Gli ho fatto i complimenti. Noi abbiamo vissuto 45 giorni a Coverciano, l’ho conosciuto lì e andavamo a cena e parlavamo. Ho fatto i complimenti soprattutto per come gioca la sua squadra. È un grande uomo e si merita questo”.

Foto: Twitter Juve