Montenegro, problemi fisici per Adzic. Esami nelle prossime ore

15/11/2026 | 17:58:59

Il centrocampista del Sassuolo Adzic ha subito uno scontro di gioco nella partita tra Cipro e Montenegro, in cui ha rimediato un cartellino giallo, per poi toccarsi il ginocchio dolorante. Lo staff sanitario della selezione montenegrina ha scelto di sostituire il giocatore in via precauzionale per un guaio fisico. L’entità del problema verrà definita dai controlli medici in vista della sfida tra Sassuolo e Genoa.

Foto: Sito Sassuolo