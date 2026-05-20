Montella: “Yildiz ha un problema al ginocchio da mesi. Calhanoglu? Ringrazio l’Inter che lo ha liberato già”

20/05/2026 | 20:46:39

A margine della finale di Europa League, a Sky Sport ha parlato il CT della Turchia, Vincenzo Montella.

Queste le sue parole sull’imminente Mondiale: “Se preferirei arrivare a “fari spenti”? Il Mondiale è un torneo breve e dipende molto da come ci arrivi. Gli episodi sono determinanti, ma questo vale anche per le squadre favorite alla vittoria. Il nostro obiettivo è quello di passare i gironi ma sappiamo che poi in gara secca può succedere di tutto. Andiamo step by step, anche se abbiamo tanta fiducia ed entusiasmo, che non deve sfociare in euforia”.

Ha paura che Yildiz possa arrivare scarico di entusiasmo? “E’ un ragazzo di 21 anni e mi auguro che questo sia il primo Mondiale di tanti. Negli ultimi mesi ha avuto qualche problematica al ginocchio che non gli permette di allenarsi al 100%, mi auguro che possa riprendersi a pieno. Per l’entusiasmo, quello verrà da sé”.

Calhanoglu come sta? “Ho saputo che oggi è arrivato a Istanbul e di questo ringrazio il ragazzo e l’Inter che hanno permesso di farcelo valutare già da venerdì. Spero che possa ritrovare la condizione idonea per disputare il Mondiale. Per noi è il giocatore più importante”.

Foto: Instagram Montella