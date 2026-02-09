Montella: “Yildiz avrà un grande futuro. Vedo delle similitudini con Del Piero”

09/02/2026 | 11:05:47

Intervistato da Il Messaggero, Vincenzo Montella ha parlato dei giallorossi e del bianconero Yildiz: “La Roma sta facendo un ottimo campionato tenendo conto della grande competitività che c’è nelle zone alte della classifica. Ho una forte stima per Gasperini, conosciamo la sua storia, negli anni le sue squadre e i suoi calciatori si sono sempre migliorati e questo sta accadendo anche con i giallorossi. Celik è un esempio, ero sicuro che con Gasperini sarebbe migliorato perché Zeki è il classico giocatore che per caratteristiche e comportamento si sposa alla perfezione con il gioco della Roma di quest’anno. Celik è uno che fa della continuità e dello spirito di squadra i suoi punti di forza. Yildiz? Sono molto contento. Kenan faceva parte della Nazionale già quando giocava nella Juve Next Gen. È un giocatore dalle potenzialità immense ed è ancora in una fase di crescita. Avrà un futuro di alto livello, qualche somiglianza con Del Piero la vedo, anche se in generale sono giocatori diversi. Totti? Francesco è un amico, a Roma ho condiviso con lui dieci anni bellissimi e posso solo augurargli il meglio”.

Foto: Instagram Montella