Montella: “Vogliamo ripartire, ma servirà pazienza”

Dal centro sportivo Benatti di Moena, Vincenzo Montella, al secondo giorno di ritiro della sua Fiorentina, ha parlato della sede della preparazione estiva e di cosa si aspetta dalla stagione dei viola. “Faccio i complimenti a Moena perché è migliorato rispetto alla mia prima esperienza, per me è facile parlarne bene perché qui mi sento come a casa, mi sento a mio agio, come se fossi tra amici, e ci sono tante attività per i tifosi. Il terreno è migliorato, gli spogliatoi sono allargati, con un secondo campo sarebbe perfetto sotto ogni punto di vista. Ci sono tutte le condizioni per lavorare bene.

“Abbiamo azzerato tutto, andava chiuso un ciclo per poter ripartire, e io ho grande entusiasmo. Ora vogliamo ripartire, ci vuole un po’ di pazienza e so di doverla chiedere anche a me stesso, perché un allenatore vorrebbe tutto e subito. Abbiamo un’idea sul modulo e questo ci fa capire chi è più idoneo o meno al nostro progetto tecnico, il ritiro serve anche a questo. Io sono cambiato e cresciuto, conosco meglio le dinamiche, a volte vorresti accelerare ma non è così. Dal punto di visat della preparazione avrei preferito rimanere in un’unica struttura per lavorare in modo più continuativo, ma capisco la necessità della proprietà di seguire la squadra più da vicino. Da parte mia c’è la massima disponibilità anche se c’è meno tempo per lavorare. Ma il presidente è entusiasta ed è giusto accontentarlo”.