Montella: “Vlahovic mi sta piacendo tantissimo, Ribery ha un problema al ginocchio”

Conferenza stampa anche per il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, dopo le parole del patron gigliato Rocco Commisso. Il tecnico dei toscani ha parlato della sfida che attende i viola, domani al Franchi contro il Parma di D’Aversa: “Domani sarà dura, il Parma sta facendo molto bene. Affronteremo una squadra al nostro livello e chi scenderà in campo dovrà mettere energia”.

Su come arriva la squadra all’appuntamento contro i ducali: “Lirola sta bene, Caceres invece no. Vlahovic ultimamente lo sto vedendo benissimo, per noi sarà importante, adesso è più presente. Ribery invece non si allena da una settimana per un problema al ginocchio”.

Polemiche arbitrali? Montella la pensa così: “Quando gli errori sono clamorosi o ti vengono contro te li ricordi bene. Il VAR è importante, molti episodi sono stati risolti, come con la gol line technology. Con la Lazio siamo stati danneggiati solo con i tempi”.

Foto: Fiorentina Twitter