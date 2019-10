Montella: “Vittoria meritata. Ribery? Ha fatto un gesto da campione”

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria in rimonta in casa del Sassuolo: “La vittoria è meritata, siamo cresciuti pian piano. Sono contentissimo per il presidente: soffriva particolarmente per non aver ancora visto una vittoria. Ribery in tribuna? Sono sorpreso, ha fatto un gesto da campione seguendo da vicino la squadra. Mi ha dato i consigli giusti, e infatti questa volta i cambi non li ho sbagliati”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina