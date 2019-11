Montella: “Verona a tratti superiore. Mi aspettavo qualcosa in più a livello tecnico”

Dopo la sconfitta contro il Verona, Vincenzo Montella ha commentato così la partita:”A livello tecnico non siamo andati bene. Sotto il punto di vista dell’impegno c’è stato, il Verona a tratti ci è stato superiore, ha messo tutti in difficoltà. Mi aspettavo qualcosa in più a livello tecnico. A Cagliari ero arrabbiato perché non abbiamo giocato, oggi potevamo fare di più tecnicamente. Devo fare i complimenti a Cristoforo che non giocava da tanto, ha speso moltissimo. Era uno di quelli che aveva tutte le attenuanti per non dare il massimo”. Sui fischi nel finale: “Li comprendo, perché ci hanno incitato tutto il campionato, Hanno palesato un malessere in maniera civile. Proveremo a farli tornare con noi con i risultati, è brutto perdere ma abbiamo fatto diverse partite di alto livello, che nessuno si aspettava. Ci danno fastidio le ultime sconfitte, ma le aspettative erano ben altre. È un momento particolare che dobbiamo gestire, e deve servire a migliorare. Quando torneremo alla vittoria ritroveremo l’entusiasmo. Le aspettative si erano alzate qualche settimana fa”. Su Chiesa:”Non stava bene, stamattina non si sentiva in grado di giocare. Come tutti i giocatori gioca se sta bene mentalmente oltre che fisicamente”.

Foto: Profilo Twitter Fiorentina