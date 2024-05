Montella vero l’Europeo: “Saremo la squadra più giovane, ma siamo pronti”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha così parlato in vista dell’Europeo: “Siamo una squadra giovane ma siamo pronti. Faremo del nostro meglio. Sappiamo che troveremo grande sostegno dei nostri tifosi in Germania. Ci siamo preparati bene e non dimentichiamo che siamo la squadra più giovane. Quando i giovani sono in campo, è importante che giochino senza pressioni, con gioia e divertimento, anche se poi devono assumersi le responsabilità”.

Poi ha proseguito: “Il campionato sta finendo. Abbiamo seguito tante partite, centinaia di partite dal vivo. Abbiamo le idee chiare. Due dei nostri giocatori disputeranno la finale di Champions League e si uniranno al gruppo più tardi”.

Infine: “C’è chi ha finito il campionato e penso che alcuni di loro si uniranno, il 24 maggio. Una rosa più ampia sarà disponibile fino al 7 giugno. Quando li vedremo tutti sul campo, prenderemo la nostra decisione finale. Attribuiamo grande importanza alla nostra squadra U21 e possiamo giocare con diversi elementi fino al 7 giugno. La sinergia è buona”

