Montella, un consiglio a Yildiz: “E’ un fenomeno, ma deve imparare ad attaccare l’area per essere completo”

07/12/2025 | 11:50:19

Vincenzo Montella, CT della Nazionale della Turchia, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul talento della Juventus, Kenan Yildiz, che ha a disposizione in Nazionale.

Queste le sue parole: “Yildiz è un gran bel giocatore, una bella persona e ha soltanto vent’anni. Deve ancora crescere, riuscirà perché è ambizioso. Mi pare presto per ingabbiarlo in un ruolo. Per ora può giocare ovunque davanti, trequartista, seconda punta. Sicuramente sul centrosinistra rende di più, è la sua zona. Deve però migliorare in una cosa. Deve imparare ad attaccare l’area con più cattiveria e continuità. Quando lo fa, come avete visto di recente, segna. Vedo tutte le sue partite. Se migliorerà in questo sarà davvero completo”.

L’altro gioiellino a disposizione della sua Nazionale è Arda Guler: “Un altro fenomeno. Come mai in Italia mancano talenti del genere? Si può aprire un dibattuto e io vivo lontano, non sono il più indicato. Però c’è bisognosi stare in Italia per capire che si può fare di più. Cominciando dai bambini e dai dilettanti”.

