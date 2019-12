Montella: “Torino costruito per l’Europa, sarà un match maschio. Chiesa? E’ recuperato”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, è intervenuto in conferenza stampa eccezionalmente due giorni prima del match di campionato contro il Torino: “Sarà un’altra partita, di un altro livello rispetto alla Coppa Italia. Il Torino è un avversario costruito per l’Europa. Noi siamo qui a combattere per crescere tutti insieme“.

Chiesa e Benassi

“A noi mancano alcuni calciatori forse più importanti di Belotti per il Torino. Mi fa piacere che non ci sia. Chiesa si è allenato con noi. E’ recuperato fisicamente e mentalmente perché vuole esserci. Benassi mi ha dato delle risposte importanti. Oltre al gol si è sacrificato molto. E’ un grande professionista, un ottimo ragazzo. Ho dovuto fare delle scelte anche se per noi è un titolare. Domani lo valuteremo, cercheremo di fare la scelta giusta”.

Torino

“E’ una squadra molto fisica e agonistica. Sono tre anni che Cairo investe per l’Europa. E’ una squadra esperta nei suoi interpreti. La riserva di Belotti è Zaza, per esempio. La classifica dice che il gap si è ridotto, ma non so se è così. Sarà una partita dura, di livello maschio”.

Calendario

“E’ un momento importante della stagione perché arriviamo da una striscia con soli 4 punti in 5 partite. L’importante sarà la reazione. C’è stato un periodo dove abbiamo ottenuto punti e gioco ora non è così, ma serve per migliorare l’esperienza di squadra”.

Formazione

“Non vorrei dare troppe indicazioni a Mazzarri che è un allenatore che studia molto l’avversario. C’era l’idea di iniziare con Vlahovic e poi inserire Pedro per dargli qualche minuto. Ha giocato poco ma la mia scelta è stata chiara nelle preferenze. E’ un calciatore che deve crescere. Boateng non si è ancora allenato in gruppo. E’ da valutare”.

Momento viola

“La risposta contro il Cittadella è stata netta. I calciatori giocano per se stessi ma anche per l’allenatore vista la risposta netta. Le vittorie aiutano. E’ arrivata in un momento fondamentale. I ragazzi hanno risposto, il segnale è stato importante”.

Foto: Twitter Fiorentina