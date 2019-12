Montella, tante occasioni e troppi testacoda in carriera

Chissà cosa si inventerà ora Alessandro Lucci, l’agente non troppo fortunato nell’ultimo periodo con le evoluzioni e le soddisfazioni che dovrebbero regalargli i suoi assistiti. Vincenzo Montella colleziona un altro esonero, l’ennesimo dell’ultimo periodo, triste artefice di una Fiorentina talmente brutta che peggio non sarebbe stato possibile. Da quando è subentrato, la scorsa stagione, Montella ha perso sempre o quasi sempre, non ha dato uno straccio di gioco, ha collezionato alibi con quel sorrisino che faceva capolino anche nelle situazioni più complicate. Montella ha avuto tante occasioni, troppe, in carriera, addirittura nella stessa stagione Milan e Siviglia, un’incompiuta dietro l’altra. La copia sbiadita dell’allenatore considerato rampante fino a non troppi anni fa.

Foto: Fiorentina Twitter