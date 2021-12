Montella su Balotelli: “Ha il chiodo fisso di tornare in Nazionale, è motivato e ci crede”

Vincenzo Montella, ospite del programma TikiTaka, ha parlato anche di Balotelli: “Ha qualità tecniche straordinarie, è un bravo ragazzo che a volte si spegne un po’. Ma l’ho trovato molto motivato e credo che nella sua carriera non sia mai stato concentrato come quest’anno con noi. Sta crescendo molto, è un piacere allenarlo perché è un giocatore di un altro livello. Ha il chiodo fisso di tornare in Nazionale, in Italia non lo so. È motivato, ci crede, sa che deve lavorare duro ma sa che ha tre mesi per convincere Mancini che conosce tutto di lui, pregi e difetti”.

FOTO: Twitter Fiorentina