Montella: “La stagione è finalmente finita. Una nuova proprietà? Non lo so”

La Fiorentina chiude il campionato con un pareggio a reti inviolate e conquista l’aritmetica salvezza. “E’ stata una partita carica di tensione”, ha dichiarato nel post gara il tecnico dei viola, Vincenzo Montella, ai microfoni di Sky Sport. “La stagione è finalmente finita. Non siamo contenti, anche se in questi 90 minuti abbiamo onorato il campionato. Una nuova proprietà? Non lo so, mi aspetto ancora quella attuale perché in questi giorni sono stati con noi. I Della Valle non hanno detto nulla. Non so che Fiorentina sarà, ora tutti insieme bisognerà riportare Firenze dall’altro lato della classifica”.

Foto: twitter ufficiale Fiorentina