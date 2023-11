Montella: “Spero che Spalletti porti l’Italia all’Europeo. Un mio ritorno? In futuro”

Nel corso della sua intervista a Sportweek, Vincenzo Montella ha parlato del ct degli Azzurri Luciano Spalletti e di un suo possibile ritorno in Italia. Questa una parte della sua intervista:

“Spalletti l’ho avuto come tecnico, è sempre stato il mio preferito. Per me è un top coach e mi auguro da italiano che porti l’Italia all’Europeo. Sarebbe bello organizzare un’amichevole Italia-Turchia a marzo”.

Sul possibile ritorno: “Credo che la rivincita sia una cosa sana, ma non ho rancori, rimpianti o nostalgie. Solo tanta energia, obiettivi da raggiungere e altri sogni da realizzare. Un giorno tornerò a lavorare in Italia, ma ora sono totalmente calato in questa avventura meravigliosa e voglio godermela fino in fondo”.

Foto: Twitter uff Fiorentina