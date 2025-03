Montella: “Sono stato scelto come ottavo miglior allenatore al mondo, sono sorpreso”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale turca, Vincenzo Montella, ha così parlato: “Ieri ho ricevuto una notizia, non so quanto sia recente, ma per alcune performance sono stato scelto come l’8° miglior allenatore del mondo. Devo dire che mi ha sorpreso. Ringrazio i miei giocatori: questo dimostra che abbiamo un gruppo di persone che ascoltano, ci seguono e vogliono rappresentare il proprio paese con orgoglio”.

Foto: Instagram Montella