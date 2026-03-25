Montella: “Sono passati tanti anni dall’ultima partecipazione al Mondiale, vogliamo mettere fine a questa nostalgia”

25/03/2026 | 18:10:55

Il ct della Nazionale turca, Vincenzo Montella, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Romania. Queste le sue parole:

“Per noi e per tutto il Paese è una partita molto importante. Sono passati tanti anni dall’ultima partecipazione al Mondiale e vogliamo mettere fine a questa nostalgia. Dobbiamo giocare una gara completa, essere pronti a ogni momento e a ogni reazione, restando fedeli al nostro stile di calcio. Essendo una partita secca, sarà come una finale e nei momenti difficili dovremo dimostrare unità. In discussione la mia posizione in caso di sconfitta? Onestamente non mi aspettavo una domanda del genere. Nel calcio può succedere di tutto, ma sono felice e orgoglioso di essere qui. Non pensiamo alla sconfitta, il nostro obiettivo è chiaro”.

Foto: Instagram Montella